議員爭取通過濫用公屋刑事化　黃碧如指幫人補習有機會違反租約

為打擊濫用公屋，房屋署計劃將嚴重濫用公屋行為訂立為罪行，需負上刑事責任。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今早(15日)在電台節目表示，現行條例只能向濫用公屋的租戶終止租約，之後無法進一步行動。她重申，房委會絕對不能容忍嚴重濫用公屋的行為，認為有需要增強阻嚇力。若租戶在單位內製作小手工售賣、幫人補習等，黃碧如認為，若擺貨程度不太誇張，就不算嚴重濫用公屋，但仍有機會違反租約。

議員陳家珮指出，近年房委會大力打擊濫用公屋，成效不錯，會爭取《房屋條例》修例盡快通過，用最快及最有效率的方法取回公屋單位分配予有需要家庭。以往有嚴重濫用公屋個案，卻只收回單位了事。房委會建議修例將相關情況刑事化，以公屋單位賺錢會有後果，避免租戶以身試法。至於是否應將房協的屋邨出租單位納入《房屋條例》規管，她認為，房委會的出租單位比房協多，房協雖然未必會完全按條例規管租戶，相信亦會參考房委會做法。

同場的公屋聯會總幹事招國偉亦同意修例可以加強阻嚇。修例主要針對把單位租出去賺錢，至於將單位空置一段時間是否需要付上刑事責任，他認為仍值得商榷。