被通緝鍾劍華成立海外民研　指與港民研無聯繫　不公開資金來源

國安處在上月平安夜向包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華在內6名在海外人士發出通緝令，正追查鍾劍華的資金流向。日前民研主席兼行政總裁鍾庭耀及鍾劍華太太及兒子被帶署調查，身在英國的鍾劍華昨(14日)宣布「海內外香港民意研究計劃」成立並出任主持人，調查議題包括「六四事件」等，他強調海外民研與香港民研沒有任何連聯繫，也不會公開資金來源，沒有任何政黨或組織參與。

由今年起該計劃將進行10次民意調查，邀請海內外的香港人提供看法，暫定題目圍繞「香港人身份認同」、「法治」、「社會政策」、「自由」及「六四事件」等，現正公開招募全球港人加入計劃的「意見群組」，目標希望有超過1,000人。每次完成民調之後，計劃都會發布相關結果，以供公眾參考，又暫定舉辦2至3次研討會。

鍾劍華在記者會上指今次移民潮與過往不同，不少人仍然以香港人自居，十分關心香港事務，希望發聲，但海外沒有太多平台，他又指即使沒有人做民調，民意一定存在，又說：「但當民意不被看見時，其實很多時在作出決策、作出判斷的時候就會出現偏差。」

他強調參加民調安全，指個人資料與調查數據在每次問卷填妥後會即時分開，沒有人會知道誰答過甚麼問題，又指近年很多人在香港都拒絕回答民調，的確有擔心海外香港人參加者比在香港的參加者更多。

對於資金來源，他指計劃籌到一定資金，運作意見群組所需資金不太多，但不方便公開資金來源，強調都是合法資金，背後沒有政治組織。

鍾劍華等6人被通緝，國安處指他們潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。鍾劍華被指在2024年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨，促外國制裁中港，並要求關閉經貿辦。

發出通緝令後，鍾劍華已不能登入在港的銀行戶口，而在過去兩日， 國安處人員搜查帶走鍾庭耀及香港民研兩名職員，又搜查鍾庭耀的住所，並將他帶返香港民研辦公室取證，昨日又帶走鍾劍華妻子及兒子助查。鍾劍華強調海內外香港人民意研究計劃與香港民研沒有關係，他不想揣測行動背後的政治訊息。

計劃設有7人顧問委員會，除1人因風險不願公開身份外，其他為立法會前議員張超雄、香港浸會大學前政治學者黃偉國、前公共專業聯盟主席黎廣德、大律師王瑞紅、前區議員葉錦龍，以及東京大學及中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）研究員Athena Tong。