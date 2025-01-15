美防長人選聽證會批民主黨抹黑　承諾加強制華

美國參議院周二（14日）開展確認新一屆政府官員任命的聽證會，候任總統特朗普提名的防長人選海格塞斯（Pete Hegseth）首天面對民主黨議員質疑他缺乏防務經驗，亦捲入性侵指控，反批評對方抹黑。他又指中國是美國最大挑戰，承諾獲確認提名後，他將以緊迫感的態度加強美國在印太地區的力量態勢制華。

在逾4小時的聽證會上，多名民主黨議員對海格塞斯提出質疑，包括酗酒和對退伍軍人組織財務管理不善。他否認性侵指控，批評民主黨議員組織抹黑行動，藉攻擊他和特朗普。他承認自己不是完美的人，但已準備好帶領國防部，強調會令美軍恢復戰士精神，重建軍隊及威懾力，對未能達到要求的人問責，但未回應會否執行特朗普的指令，出兵入侵格陵蘭或佔領巴拿馬運河。他曾強烈反對女性參戰，但在聽證會上收回相關立場。

海格塞斯指出，中國是美國國家安全面臨最全面、最嚴峻的挑戰，花了數十年對其軍事能力進行長期戰略投資，為了能在印太地區行使軍事力量，並對抗美國向該地區投射軍事力量的能力，包括航母、潛艇、導彈、核武等。他強調，將與夥伴和盟友合作，阻止北京在印太地區的侵略行為。在台灣問題上，他指北京希望將台灣變成「既成事實」是五角大樓的步調風險情景，中方言論及其軍隊的行動表明這是一個非常真實的威脅，一旦成真將對美國未來的貿易、軍事聯盟和全球影響力產生深遠的負面影響。

今次聽證會座無虛席，曾因抗議觀眾的影響而中斷。分析指，海格塞斯當日的表現沒重大出錯，參議院軍事委員會最快下周表決再交全院，他不能失去多於兩名共和黨人支持。