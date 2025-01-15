廣東GDP連續34年全國居首　上海預計今年增長5%

內地兩大經濟省市廣東和上海周三（15日）召開人大會議，兩地均將今年本地生產總值（GDP）增長預期目標定於5%，與周二（14日）舉行的北京人大所訂目標一致。廣東省省長王偉中在省人大開幕會上作政府工作報告時指出，去年預計全省GDP達14萬億元（人民幣，下同，約15萬億港元），連續36年居全國首位。

廣東去年進出口總額突破9萬億元（約9.6萬億港元）、增長9.8%，總量連續39年全國居首。城鎮調查失業率平均為5%，城鎮新增就業超143萬人、超額完成國家下達的110萬人年度任務。王偉中表示，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，廣東迎難而上、頂壓前行，堅定扛起經濟大省挑大樑的責任擔當，全力推動經濟運行總體平穩、穩中有進。報告顯示，今年廣東經濟社會發展的主要預期目標，還包括規模以上工業增加值增長約6%；地方一般公共預算收入增長3%；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業人數110萬人以上；糧食產量1,285萬噸。

上海市人大議周三上午舉行，上海市市長龔正於政府工作報告中表示，去年全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進。預計全市生產總值增長約5%，城市經濟規模達5萬億元（約5.4萬億港元）以上，全市居民人均可支配收入達8.8萬元（約9.4萬億港元）、增長約4.1%。他又稱，綜合各方面因素，建議今年全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，城鎮調查失業率5%以內；單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。報告又顯示，去年市政府辦理市人大代表建議1,155件、市政協提案1,057件，政府機構改革任務全面完成。