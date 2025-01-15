新工業加速計劃3個月收6宗申請　企業項目總額約30億

政府在去年9月推出100億港元的「新型工業加速計劃」，當局指同年11月中收到首宗申請。截至去年底共收到6宗申請，申請公司初步提出的項目總預算約為30億港元，而該等申請企業擬設立的新智能生產設施涵蓋的範疇包括生命健康科技，以及先進製造與新能源科技。

創新科技及工業局局長孫東回覆議員鄧飛的書面質詢，指創新科技署正審核上述6宗申請，並要求申請公司澄清及提交補充文件及資料。在所有所需文件及資料均齊備後，創科署會將申請提交予「新型工業評審委員會」。獲評審委員會支持的申請，將提交予創科署署長批准。

孫東指申請的實際處理時間會視乎各項因素，例如個案的複雜程度以及申請公司所提交的資料是否完整和清晰。就每個申請項目而言，總項目成本最少為3億港元，企業須投入不少於2億港元資金，而政府的資助額上限為獲批項目總開支的三分之一或2億港元，以較低者為準。

為鼓勵加速計劃的企業在香港進行研發或擴大其研發規模，創科署在「研究人才庫」下新增一個類別。除現有「研究人才庫」下聘用4名研究人才外，在加速計劃下獲批項目的企業可以11( 政府 ):1( 企 業)的配對形式額外聘用36名研究人才，政府最多支付現有「研究人才庫」下每月津貼上限的一半，總聘期為3年。

此外，在「科技人才入境計劃」下為參與加速計劃的企業亦另設一個類別「科技人才入境計劃，透過向獲資助的企業發出配額，為該等企業輸入技術人員，協助企業推進其在港購置、安裝及營運必要的機器和設備的計劃。每間公司可獲發最多5個配額。參考「科技人才入境計劃」的經驗，加速計劃下的「科技人才入境計劃」的配額有效期為2年。如有理據，獲發配額的企業可向創科署書面申請延長配額有效期。