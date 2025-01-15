議員促探討宗教文化旅遊　當局：有需要時可拆牆鬆綁

為挽救低迷經濟，政府強調要無處不旅遊。有議員今日(15日)的立法會會議上提出口頭質詢，關注政府當局會否與旅遊業界、本地寺廟及宗教場所探討制訂香港宗教文化地圖，透過實用的宗教旅遊路線導覽資訊，向市民、內地和海外遊客推廣本港多元的宗教文化；有議員認為本港能夠善用宗教場所的地方Crossover，相信可形成另一種特色。政府回覆指，當局願意跟不同的宗教團體合作，希望在不妨礙他們宗教活動的情況下，盡量開放給旅客參觀他們的活動或儀式。有需要時可拆牆鬆綁，讓大家可以一起推動有關方面的活動。

議員楊永杰指上次黃大仙區議會到立法會交流的時候，提出這一個宗教文化旅遊的議題，對香港文化旅遊的發展是非常重要。現在有不少國家和地區都推動宗教文化旅遊，,例如去泰國拜四面佛，而他上個月到內地參觀宗教文化旅遊勝地普陀山，平均每天都有4萬遊客去參觀，暑期高峰更高達10萬，為舟山市帶來240億元人民幣的經濟效益，香港宗教文化底蘊深厚，涵蓋不同的宗教教派，且有400多座寺廟，部分超過700年歷史，政府如何加強推廣，透過小紅書等社交媒體，讓世界各地的善信和遊客，可以參與香港的宗教文化的體驗，從而為香港的經濟和旅遊帶來更大的裨益。

旅遊界議員姚柏良指香港的宗教文化歷史悠久，不少宗教場所本身是古跡，背後也有其歷史故事，是受旅客歡迎的旅遊熱點。他指疫情後和旅遊業界去澳門考察，發現當地天主教玫瑰堂進行中樂表演，印象非常深刻，如果本港能夠善用宗教場所的地方能夠玩Crossover，相信可形成另一種特色。他關注《旅遊藍圖2.0》提到，政府會和一些宗教團體商討有限度開放宗教場所作為觀光景點，問及有關工作機制是否形成，推出政策去鼓勵更多的宗教團體，願意開放場所讓更多旅客參觀和體驗。

民政及青年事務局局長麥美娟回應指，政府和宗教團體有緊密的溝通和合作，其他城市可能會在天主教堂有個音樂表演，事實上黃大仙廟都有街頭表演，當局會和不同的宗教團體安排舉辦一些富特色的活動，希望可以讓遊客有不一樣的體驗。當局會聯繫不同的宗教團體，配合文體旅局在推廣旅遊方面的工作。旅發局向旅客推廣的活動涉及一些宗教場所，包括上環文武廟，和油麻地天后宮，有一些現代化的參拜的儀式，有關做法料可吸引旅客。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，針對宗教文化旅遊，旅發局也有和海外的一些媒體合作，安排外地的一些名人和影星來香港，拍攝不一樣的社交媒體節目，也有介紹到車公廟、紅磡觀音廟、西貢佛堂門等等。亦有邀請外地藝術家透過受歡迎的卡通角色，為本港的廟宇製造一些情景的手機桌布，供外地旅客下載使用，以吸引他們去有關地方參觀。旅發局的《香港廟宇指南》有介紹過本地25間的特色廟宇，還有一點的祈福貼士。他說有關方面的工作正不斷進行中，強調永遠都可以有進步的空間。