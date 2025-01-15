千億財赤　葉劉促凍結公僕調薪暫停招聘　政府經常開支削5%

政府早前改稱本財政年度赤字或少於1,000億港元，有政黨今早(15日)會見財金官員，就政府財政方針提建議。該政黨認為應暫時凍結公務員薪酬調整，直至政府財政狀況 有所改善，同時暫停為空缺進行招聘，就多項涉及政府資助的盛事被指管理不善，他們認為應引入「經濟效益」作為績效指標(KPI)。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀建議，就目前財赤環境應暫時凍結公務員薪酬調整，直至政府財政狀況有所改。她指現時政府按薪酬趨勢淨指標、經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方薪酬調整要求和公務員士氣等6大因素，決定公務員薪酬調整幅度，該政黨認為應全面檢討公務員薪酬調整機制，引入與表現掛鈎的安排，鼓勵公務員積極作為。

她同時又建議暫停為公務員空缺職位作招聘，指出招聘涉及開支和時間等成本，在財政緊絀下應主動優化人力資源管理，提高成本效益。她又認為在赤字下政府應大刀闊斧削減經常開支，認為現時的1%未能有效削減財赤，應加大力度縮減5%。

就本港盛事頻頻「甩轆」，議員李梓敬指過去有活動經濟效益成疑，被指涉及利益衝突，對香港的形象構成負面影響。當局曾宣布在「文化藝術盛事基金」的審批加入帶動旅遊及經濟元素，他進一步建議當局引入「經濟效益」作為績效指標之一，確保公帑用得其所。

另一議員何敬康則建議政府多作游說，吸引從未在香港舉辦或是已流失的盛事在港舉行，同時又建議多搶演唱會。何同時建議政府在全運會後，吸取經驗並研究在2027年在大灣區舉辦「一帶一路」運動會。

議員黎棟國指本港針對交通條例的罰款仍停留在1994年水平，較其他發達經濟體低。他指增加罰款可以提升阻嚇力，同時為政府增加收入。他同時建議政府研究現行免費隧道是否有徵費空間，又建議檢視差餉結構，認為可以「加少少」，但不是「一筆」、「直線」地加。葉劉淑儀則補充，需要繳交差餉的人士一般不是基層，期望能「集腋成裘」。

在穩定股市、樓市方面，現時深港通、滬港通之類的政策都是「垂直閉環」，該黨建議開展「IPO通」，「除了垂直通，也建議橫向通」。葉劉指去年全年錄得超過4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記中，11,638 宗、約 24.5%買家姓名為「普通話拼音」人士，建議特區政府與中央政府商討設有一定額度及封閉管道下以「地產通」形式，便利內地投資者及企業在香港購置物業，認為措施可以鼓勵賣地和補地價。