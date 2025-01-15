春運首天逾1.7億人次跨區流動　鐵路售票過億張

內地周二（14日）開展為期40天的春運，內媒從交通運輸部獲悉，當日全社會跨區域人員流動量料超過1.7億人次。另據中國鐵路最新消息，同日全國鐵路系統已成功發售超過1億張的春運火車票。

2025年綜合運輸春運工作專班的數據顯示，周二鐵路客運量1,030萬人次，公路人員流動量近1.6億人次，水路客運量53萬人次，民航客運量204萬人次。春運首日，多地交通部門加強動態研判和運行監測，強化綜合協同和統籌調度。在北京，鐵路、民航、省際客運、高速公路加強進出當地客流預測分析，優化運輸組織。住建、人力社保、教育等部門組織做好務工人員錯峰有序返鄉返崗、學生錯峰放假開學；文旅、商務、園林等部門組織做好景區、公園、熱門商圈的有序接待；交管部門做好熱點區域交通組織疏導。

預計今年春運期間，進出海南島人員、車輛運輸將保持增長，高峰期運輸量為平時日均運量的2至3倍。在提升過海運輸保障能力方面，當地交通運輸部門通過碼頭的升級改造、增配船員、增開加班航班等方式，提升發班能力，預計春運期間瓊州海峽客滾運輸日均發班可以達到270班以上，高峰期可以達到340班以上，整體運能同比提升約20%。