加煙稅庫房收入「因加得減」　報販業促減少完稅煙與白牌煙價差

政府近年大力控煙，於過去兩年接連上調煙草稅。不過千億財赤下，有經濟學者就指出，政府今年預計煙草稅收入可達90億港元，惟據現時數據推算，煙草稅收入僅得37億港元，相差達53億港元，足夠再起多一間中醫醫院，亦夠應付長者「兩蚊乘車優惠」約1.3年的開支。報販業界就表示，控煙團體當初預料上調煙草稅可帶動庫房收入增加，惟目前煙稅「因加得減」，不但令政府「估錯數」，更導致市面私煙泛濫，使稅收差額落入私煙販手中，同時令報販業大受打擊。業界希望政府將煙稅回調至去年水平，減少已完稅煙與白牌煙的價格差距。

經濟學者徐家建指出，未加煙稅前，政府每年煙草稅收約達80多億港元。不過自前年開始首次上調煙草稅後，相關收入已減少近3成，而去年初再度上調煙稅後，跌幅更較前年跌逾5成，估計2024至25財政年度的煙草稅收僅得37億港元。有控煙團體曾指，若將煙草稅增加75%至世衞水平，料煙草稅收可達146億港元，即額外賺52億，惟目前情況似乎與之大相逕庭。他又指，不少地區或國家的醫療開支在新冠後錄得跌幅，但香港醫管局的開支卻仍然上升，反映就算增加煙草稅收的收益可能反映在醫療開支上，亦未必會於短期內顯現。

全港報販大聯盟召集人李榮栢指，自己在旺角擺檔多年，見證近年因收入減少而轉行的報販愈來愈多。他表示，賣煙收入佔報販收入一半，自政府首次加煙稅後，他的收入已經減少5成，而去年再加稅，則令其收入再削3成。他續指，在報紙檔買煙的人減少，不代表控煙有效，有不少熟客向他反映「食唔起貴煙」，只能吃無監管的劣質私煙。

香港報販協會主席林長富說，近年海關破獲的私煙案以億枝計，加上經濟轉差，私煙販大賺特賺，便投放更多錢聘請年輕人做「艇仔」推銷私煙，加劇私煙問題。他強調，身位業界人士，他亦支持控煙，但目前政府透過加煙稅控煙的手法太過激進，令庫房收入蒸發，落入不法之徒手中，只會使私煙市場壯大，更無助控煙。他建議政府將煙草回調至去年初水平，同時加強教育，方可長遠、有效控煙。