男警涉隱瞞財務狀況借「財仔」　保釋金大增至70萬元

警方財富情報及調查科人員於2023年11月在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕一名24歲男警，指他於同年6月向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況，案件涉及款項共105萬港元。該名男警其後被控3項欺詐罪，案件今(15日)於東區裁判法院再訊。被告否認控罪，裁判官把案件排期於2月11日開審，並下令將保釋金由7,000港元大幅增加至70萬港元，被告須暫時收押至繳交保釋金後才可獲保釋。

被告廖健良（24歲）在控罪書上並無填寫報稱職業，據悉他為一名警員，現已被停職。廖被控3項欺詐罪，指他於2023年6月14日與2023年6月23日之間，在香港藉作欺騙，即分別在向眾安銀行有限公司、歐力士財務服務香港有限公司及安信信貸有限公司作出個人貸款申請時，虛假地向該3間公司提供聲稱完整及準確的內容及資料，意圖詐騙而誘使該3公司職員作出作為或一系列作為，即批准上述貸款申請及分別批出40萬港元、25萬港元及40萬港元的貸款予廖，而導致他獲得利益或導致該3間公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

被告於庭上表示否認控罪，並稱有意聘請私人律師，但仍要籌備律師費，因他被停職只有半薪，以及要還債。裁判官關注被告的還款情況，被告稱正在還款期間就被捕，裁判官最終決定將被告的保釋金由7,000港元大幅增加至70萬港元，並下令被告須交出保釋金才可離開。

案件編號：ESCC 2946/2023