定日縣地震造成2寺廟至少2死　尼姑埋廢墟獲救

西藏日喀則市定日縣上周二（7日）發生黎克特制6.8級強震，造成逾百人死亡、房屋損毀。在是次震災最嚴重的定日縣長所鄉，有兩座擁有500年歷史的寺廟，其中位於山頂的宗布寺有2人在地震中遇難。外界認為，中國官方和媒體對於地震中僧侶的傷亡情況報道不多。

宗布寺屬藏傳佛教噶舉派尼姑寺，該寺女尼吳堅貴桑日前對內媒表示，地震當天早上，她盤坐在僧舍唸經，地震後身體被壓在廢墟動彈不得，只好用手機致電山下森嘎曲德寺管會主任次旺仁增求救。森嘎曲德寺距離宗布寺約2公里，地震發生後該寺有2名僧人輕傷，其他人順利避險。寺管會接到求救消息後立即安排工作人員和年輕僧人上山，約20分鐘後抵達宗布寺。宗布寺女尼、負責人雲旦卓瑪稱，寺內包括吳堅貴桑共有5人受傷，其中一人傷勢稍重，但無生命危險；55歲的阿旺羅曲和39歲的德慶不幸遇難，已於上周五（10日）按宗教儀式出殯。

由於寺周邊幾條村都有村民遇難，兩座寺廟的僧尼都忙於為遇難村民唸經、做法事。雲旦卓瑪稱，震後僧尼生活保障非常好，一日三餐很豐盛，寺管會又準備了衞生用品。森嘎曲德寺是西藏自治區文物保護單位。2015年4月尼泊爾發生7.8級強震時，宗布寺未受影響，政府出資73萬元人民幣（約78萬港元）對森嘎曲德寺進行震後加固。此次地震後，兩寺均有僧尼和民警輪流值守，保護寺廟文物安全。