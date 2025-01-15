經濟活動外巴士廣告「飲酒會致癌」　議員斥政府不知攞景定贈慶

立法會今日(15日)辯論「應對人口老齡化，打造『適老化』經濟體系」議員議案。商界議員林健鋒近年政府在多個健康範疇上採取較消極的角度去推行宣傳，忽略宣傳正面訊息。

他舉例指早前有一個大型經濟推廣項活動「wine and dine」，會場外的巴士車身廣告標明「飲酒會致癌」！他指當局一面推廣，一面卻有此廣告，不知是攞景還是增慶，健康生活的關鍵是適當平衡，小飲怡情大飲傷身，過量飲酒才會造成身體嘅負擔，認為政府應該以積極正面的方法去推廣健康，通過倡導健康生活的益處，飲食均衡和適當運動，更能有效地提升市民特別是長者對健康的重視。

港人北上消費已成習慣，他認為為應針對性地推出銀髮產品、銀髮娛樂，舉辦以長者為目標對象的團體活動，包括行山遠足、本地深度遊和不同的社交活動，令他們有社區的歸屬感，願意留港消費。

他認也可透過消費券或折扣模式提供優惠，推動樂齡產品普及化，為銀髮市場創造商機，政府亦可以支援相關企業拓展大灣區、東盟以致一帶一路的商機，例如同深圳或廣州合作建設高端醫療項目，如身體檢查、醫學美容等，吸引內地和海外長者來香港體驗優質的專業服務，進一步提升香港在區域內的競爭力。

提出議案的議員譚岳衡建議，從產品和服務供給端推動銀髮經濟發展，認為過去銀髮消費者的需求被忽視，政府可舉辦智能家居體驗或相關展覽。他又認為應該推動養老金融發展，加強長者財務保障；擴闊長者再就業渠道，釋放潛在銀髮勞動力；營造健康社會氛圍，打造終身學習和培訓環境；打造銀髮市場的香港標準。

議員陳克勤認為部分長者「甚至乎係比我哋在席嘅議員都係更加精靈、活潑，同埋行動敏捷」。他認為以「幫佢哋（長者）提供服務」的方式看待銀髮經濟是將他們視作社會負擔，不是正面看法。他認為要發展銀髮消費需要讓長者「夠膽使錢」，不少退休人士因有物業未能享有社會福利「使錢勒住勒住」，假如他們「不捨得使錢」，更好的銀髮經濟也是徒然。他又呼籲社會不要看見財赤便考慮削減長者福利，認為公共財政是應使則使。

在銀色債券方面，議員陳沛良指長者認購反應熱烈，反映長者對安全可靠、低風險、具穩定回報的投資有較大需求。現時財赤嚴重，政府在發債方面可以更進取，推出更長年期、更大發行額的銀債，滿足長者穩健理財的需求。政府亦可鼓勵銀行、保險等金融機構積極創新開發年金、長期護理保險、銀髮債券、逆按揭貸款等較低風險的養老投資產品，為長者穩健投資提供更多選擇。