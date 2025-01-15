解放軍阿根廷建神秘太空觀測站　美憂具軍事用途

外媒近日報道，中國軍方旗下機構在阿根廷西北部內烏肯省營運的太空觀測站不僅享有治外法權，也可能具備軍民雙重用途。除了中方公布的用途，其天線可用於收集各種資訊，也能監視其他國家的軍事或太空通訊，引起阿根廷以至美國憂慮。

據報道，解放軍轄下機構中國衞星發射測控系統部2012年分別與阿根廷國家太空活動委員會、內烏肯省政府簽署建造太空觀測站的協議，2014至2017年由中國港灣工程公司在該省建設內烏肯深空站，造價約5,000萬美元（約3.9億港元）。該站是北京唯一設在海外的同類基地，雖稱主要目的為科學研究，但所有活動多年來都蒙上神秘面紗，如同大使館，未經中方同意阿根廷當局不可進入。

內烏肯深空站最重要的設備是一個寬35米、高48米、重達450公噸的巨型太空天線，可與中國衞星連結。美國南方司令部前司令理查森（Laura Richardson）去年4月訪問阿根廷時，曾表達對該太空觀測站的憂慮，阿根廷當時的親美政府因此派遣一個官方委員會前往視察，但未觀察到軍事或間諜活動。