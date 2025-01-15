本地油價被指加快減慢　當局指暫無意推燃料補貼

有議員引述報道指，截至去年12月底，倫敦布蘭特期油價格每桶74.17美元，比去年最高價位回落約20.35%，惟同期香港無鉛汽油零售價反而上升，質疑本港油價有「加快減慢」之嫌。環境及生態局回覆指，本地出售的車用燃油均是進口成品油，與原油是不同的產品，故國際原油價格的變動，不一定等同無鉛汽油及車用柴油零售價。當局又指，暫無意提供燃料補貼，但會與業界保持溝通，研究措施協助業界改善經營環境。

環境及生態局表示，車用燃油的零售價取決於多項因素，包括採購進口成品油和經營油站的營運成本，例如提供的折扣、地租、稅項、人工、運輸、油庫及油站維護等，油公司在調整汽油零售價格時，也會考慮這些營運成本的變化，不能單憑國際原油價格推斷其變動。隨着電動車日趨普及，預期車用燃油的銷售量會回落，長線令單位成本有調整的壓力。

當局又指，為對燃油產品價格提高透明度，前環境局在2020年委託消費者委員會推出全新的「油價資訊通」網站和手機應用程式，方便消費者獲取全面的油價優惠資訊和「格價」。截至去年12月，相關手機應用程式總下載次數和平均每月瀏覽次數分別為10.4萬和13.1萬，而網站平均每月瀏覽次數則逾20萬。

當局估算，在過去一年，若使用無鉛汽油和柴油的駕駛者，善用「油價資訊通」提供的資訊，每次入油平均可享有分別大約每公升5.6港元和2.8港元的額外燃油折扣，相當於節省分別約20%和10%燃油費。有關折扣尚未計及各油公司所提供的特選會員折扣、信用卡折扣和積分卡折扣等優惠。