斥政府應對老齡化缺前瞻積極　議員：規劃藍圖都冇

社福界議員狄志遠在立法會相關議案辯論中，指目前政府應對人口老齡化的準備不足，現時長者服務規劃和支援系統均未能滿足實際需要。他指政府需要重新思考長者在社會中的角色，要首先完成長者健康的管理，讓長壽更有價值，減少需要他人照顧的時間。

他表示，長者服務供不應求，政府應該整合資源，讓長者照顧系統長遠發展。他認為社

會不應被動應對社會老齡化，但政府缺乏前瞻性、積極性，至今仍未有規劃藍圖。

另一議員陸瀚民指當今長者相對於幾十年前的長者，無論在健康上、體能上、知識上都大幅提升，許多退休人士仍然精力充沛，甚至可以展開新的事業，新的興趣和新的生活。時下不少工作已經智能化、網絡化、機械化，很多都不太需要高度的勞動力，加上陸續步入退休的長者，其教育程度也較幾10年高很多。政府和商界應推動長者去釋放他們的勞動力，也讓有興趣繼續工作的長者可以自食其力，不會增加公共開支之餘，更可創造經濟產值。

他又指當局應該仔細研究，如何推動銀髮經濟的市場，並為大眾展示相關銀髮商品和服務，以及需要相關產品長者的估算，吸引更多商家發掘商機。至於2元乘車優惠是回饋長者貢獻的舉措。有關政策的槓桿效應，除了促進長者繼續融入社會、鼓勵出行、保持身心健康之外，同時亦可帶動長者外出消費。至於防止濫用的問題，相信是可以透過行政或科技的方法來加以優化。