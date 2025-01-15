黃大仙祠「頭柱香」參神安排　年廿九晚9時開放予善信等候

農曆新年將至，嗇色園今日（15日）公布黃大仙祠大除夕夜「頭柱香」及新春參神安排，黃大仙祠第一參神平台將於大除夕年廿九（28日）晚上9時開放予善信等候於子夜11時或0時上「頭柱香」，並通宵開放至年初一晚上9時。善信當日可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黄大仙廣場排隊，年廿九晚9時起善信可單向流水式入祠上香，到大殿、三聖堂及盂香亭三個敬香點上香後離開，不可停留，祠內亦將實施單向参神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區，年廿九當日財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑將暫停開放。

嗇色園表示，道家主張「道法自然」，為響應環保、莊嚴道場，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，亦不可燃點大束香枝，園方建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內3個上香點敬奉。至於未能親身到祠參拜，可利用嗇色園網上祈福系統向黃大仙師祈福或透過官方YouTube頻道、網上平台TAO-NET觀看現場直播，嗇色園官方Facebook及Instagram專頁亦將實時直播子夜12時祠內善信上頭炷香的盛況。

而新春正月初一至十五參神安排方面，屆時祠內將繼續實施人流管制措施及單向參神路線，善信於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍，善信可先於祠內參拜，隨後由正門斜路折返「太歲元辰殿」拜太歲，毋須離園再排隊。如善信先到「太歲元辰殿」拜太歲，之後則可隨即往第一參神平台到大殿前上香。

正月初二至整個正月期間(1月30日至2月27日)，凡生肖屬蛇、豬、虎、猴之善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。嗇色園會於太歲元辰殿內會向善信提供三支檀香，先拜斗姥元君，再拜值年太歲吳遂大將軍，以及善信的本命太歲，三處各敬一支香，毋須額外帶備香枝及供品。善信進入元辰殿，可獲「琉璃汁姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條，不過要留意太歲元辰殿於年廿九及正月初一暫停開放，並於正月初三正午12時開放。