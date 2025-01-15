去年近4500萬人次旅客訪港　按年升31%

香港旅遊發展局今日(15日)公布，去年全年初步訪港旅客數字為接近4,500萬，較2023年上升31%；其中去年12月訪港旅客量錄得426萬人次，按年增加8%。內地繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3,400萬旅客人次，按年增加27%，亦佔全年訪港旅客量約四分之三。而農曆新年、五一及十一假期訪港旅客數字亦理想。

旅發局指，去年共有1,050萬非內地旅客人次訪港，較2023年多44%；隨着航空運力持續增加，非內地旅客量在去年11月及12月﹑連續2個月突破100萬人次。短途旅客以東南亞市場表現強勁，菲律賓市場更尤為突出，全年訪港旅客人次近120萬，創下歷年新高；而印尼及馬來西亞旅客量亦分別按年錄得43%及50%增幅；印度市場訪港旅客人次按年升幅也高於70%。

長途市場方面包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，在航空運力逐步恢復下，訪港旅客人次按年增加50%。當中加拿大、澳洲在第四季表現較突出。

去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，他們平均留港3.2晚；而根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再訪香港意向及推薦香港比例均達94%，三項指標均高於2023年水平。