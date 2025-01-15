九龍灣酒樓爆食物中毒　57人歎乳豬雞等　食安揭過早預製無翻熱

九龍灣百樂金宴爆發食物中毒！衞生署衞生防護中心今日(15日)表示，三批客人共57人曾食乳豬、雞等燒味及其他熱盤，其後出現腹瀉、嘔吐及發燒等病徵，其中34名受影響人士已求醫，其中2人需入院治療後已出院，防護中心不排除受影響人數會增加。食物安全中心調查指，乳豬及雞過早預製，在進食前無再翻熱，亦不能排除在製作過程中交叉感染的風險，已指示有關處所即時暫停供應所有涉事燒味及暫停燒味部運作。

3宗有流行病學關連的群組個案涉及28男29女，年齡介乎25歲至91歲。他們分別於上周三、四及本周日(8日、9日及12日)在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳，約8至74小時後出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等病徵。其中34名受影響人士已求醫，其中2人需入院，經治療後已出院。

防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物當中包括乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤。防護中心和食安中心人員已到該餐廳進行調查，並抽取食物樣本作化驗，檢視食物烹調流程和衞生。食安中心調查顯示乳豬及雞過早預製，在進食前無再翻熱，亦不能排除在製作過程中交叉感染的風險，按照現行機制已立即指示有關處所即時暫停供應所有涉事燒味及暫停燒味部運作，清洗消毒處所、改善有關食物烹調流程和衞生，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心呼籲上周三、四及本周日午膳時間到九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線，以便提供適切評估和醫學監察。熱線將運作至後日(17日)。