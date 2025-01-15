推銀色經濟　議員引述長者：似要賺盡老人家最後一個崩

立法會今日(15日)通過有關銀髮經濟的議案，議員鄧飛指「銀髮經濟」聽起來很浪漫，但實際上有爭議，因長者就業生涯普遍已經終止，繼續就業的長者很多都是「手停口停嘅無奈」，很少是行有餘力繼續發力。

對於「銀髮經濟」，他引述有長者告訴他：「（銀髮經濟）好似喺度挖掘長者嘅剩餘財政能力，為咗刺激香港經濟嘅復甦同發展，要賺盡老人家嘅最後一個崩。」

他指長者投資一般比較謹慎，說：「因為佢哋好清楚，稍有不慎一生嘅積蓄就會一鋪清袋，『臨老唔過得世』係一件好恐怖嘅事嚟嘅。」他認同強積金選項應該靈活多變，但應該謹慎而行，同時應順其自然，不要強迫長者投資。

另一議員謝偉俊表示，如果想增加長者勞動力的話，就不要撤銷60至65歲長者的2元乘車優惠，事關很多人會因為這項津貼，寧願出來工作，自然而然就較少依賴福利，賺了錢之後會消費，有助刺激經濟活動。他說同意「養房防老」的主張，畢竟中國人傳統的「養兒防老」恐怕不適合未來的香港社會。

他認為強積金應該可以用來置業，置業後亦可進行逆按揭，有物業在手就不怕被不孝兒女騙去積蓄。此外，亦要推動平民信託人的制度，當愈來愈多人沒有兒女但又上了年紀，若有一個平台幫手做一些經濟安排，或在金錢上預設指示，就算沒有行為能力或思考能力，都可以幫他安排一些資產的投資和費用，既然有意搞活銀髮經濟的話，需要在法律上政策上無論從人的角度也好，從資產的角度也好，都應該有所配合。

勞工及福利局副局長何啟明表示，政府一直推行一係列措施發掘和釋放長者勞動力，鼓勵僱主按照企業情況採取長者友善措施，令更多年長人士持續就業。他指僱員再培訓局有為長者提供約700課程，涵蓋28個行業和通用技能訓練，鼓勵潛在勞動力投入職場。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，除了繼續加強宣傳「退休三寶」，政府會聯同證監會和轄下投資者和理財教育委員會進行教育，加強公眾理財能力。