美準國安顧問促加速交付軍售　大陸批倚美愈深毀台愈甚

獲美國候任總統特朗普任命為國家安全顧問的眾議員沃爾茲（Michael Waltz）周二（14日）指出，目前延遲交運台灣的軍武總值超過200億美元（約1,560億港元）。他希望加快交付台灣所購買的武器，作為應對中國的威懾力量，遏制其威脅。

周三（15日）在大陸國台辦例行新聞發布會上，有記者問及被特朗普提名為國防部副部長的科爾比多次公開主張，若台海爆發衝突應摧毀台積電在台灣的晶圓廠，並稱這將並非由台灣單獨決定。國台辦發言人陳斌華表示，這再度坐實台積電在美國某些人眼裏就是砧板上的一塊肥肉，得不到它就毀滅它，也再度暴露出美方從來都是美國利益優先、根本不會顧及台灣利益和民眾感受的真面目，更再度警示台灣同胞要認識到民進黨當局「倚美」愈深、「害台毀台」愈甚。

台灣防務部門周二指，當日解放軍機艦於台海周邊執行聯合戰備警巡，偵獲多架軍機進入台灣多方空域。周三（15日）進一步統計顯示，周二全日共偵獲24架軍機、6艘軍艦於台海活動，其中2架次無人機繞台飛行一圈。解放軍台海周邊海空域動態顯示，上述期間解放軍21架軍機逾越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。台軍運用聯合情監偵系統、任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密掌握相關動態資訊。