涉元朗下泥村代表選舉「種票」　一家四口准保押至3.19再訊

廉政公署日前落案起訴4人，指他們涉嫌在2023年鄉郊一般選舉的元朗下白泥村居民代表選舉中「種票」。4名被告來自同一家庭，分別為兩夫婦及其子女，案件今日(15日)在屯門裁判法院首次提堂。4人暫時毋須答辯，案件押後至3月19日再訊，各被告續准保釋，期間不得接觸控方證人。

4名被告為父親伍銅(71歲，本地餐廳東主)、母親黃月好(64歲，家庭主婦)、女兒伍綺琪(40歲，演員)、兒子伍嘉鴻(35歲，本地餐廳營運人員)。4人各被控一項明知自己無權在選舉中投票卻在選舉中投票罪，控罪指他們於2023年1月8日，在2023年鄉郊一般選舉一下白泥村居民代表選舉中作出舞弊行為，即明知自己無權在該選舉中投票卻在該選舉中投票。

伍銅及伍嘉鴻另被控各一項向選舉登記主任作出虛假陳述罪。控罪指，兩人於或約於 2023年5月23日，當一名選舉登記主任正作出查訊，以確定兩人是否有資格在鄉郊一般選舉一下白泥村居民代表選舉的臨時選民登記冊上登記時，向其作出一項他明知在要項上屬虛假的陳述，即在過去3年，他們在下白泥村122號每周居住7天，工作太夜除外。

案件編號：TMCC115/2025