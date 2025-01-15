禁餵野鴿新例後發78張定額罰款　全港野豬去年減至900隻

禁餵條例修例後當局於去年9月開始執法，各部門共發出78張涉及餵野鴿的定額罰款通知書，初步評估全港42個野鴿聚集監察點當中，有一半地點的野鴿數目處於低水平，即少於10隻聚集。野豬方面，黑點數目剩下15個，截至去年底共有12人被發定額罰款通知書。政府正檢視現行野豬管理策略及相關措施，指會參考內地及其他地區的經驗和做法，預計於今年上半年完成檢討工作。

新修訂《野生動物保護條例》於去年8月生效，把禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，漁護署聯同食環署、康文署及房屋署成立跨部門禁餵執法工作小組，各部門參與禁餵執法工作的前線執法人員共約870人，當局透露去年8月至12月，各部門就非法餵飼野鴿或野鳥接獲1,368宗舉報，巡查2,380次，共發出78張定額罰款通知書，當中大部分是公共場所非法餵飼。換言之，料為政府庫房帶來39萬元進帳。

全港設有42個野鴿聚集監察點，署方去年12月初步評估發現當中超過一半地點的野鴿數目為低水平，即少於10隻聚集。為監察和評估禁餵規定對改善野鴿滋擾的成效，漁護署自2025年起將恒常進行野鴿數量調查，同時持續檢視各野鴿聚集監察點的最新情況，並會在有需要時適當調整相關管理措施。

當局認為近年本港野豬滋擾問題逐步得到改善，整體數目由2022年的約1,830隻，減少至去年的約900隻，去年野豬滋擾黑點數目為15個，比2022年的42個減少約64%，另外去年涉及野豬傷人個案為7宗，比2022年的36宗下降約80%。就打擊餵飼野豬，漁護署已安排相應執法行動，包括於清晨及晚上採取特別執法行動。截至去年底，共向12名涉及非法餵飼野豬的人士發出定額罰款通知書。

漁護署又稱，現正全面檢視現行的野豬管理策略及相關措施，並已委託野生動物管理專家協助深入檢視並制訂新的野豬管理行動計劃，當中亦將涵蓋針對野豬對郊野地區造成的滋擾的管理對策及措施。在制訂新野豬管理行動計劃的過程中，署方會參考內地及其他地區的經驗和做法，預計今年上半年完成檢討工作。