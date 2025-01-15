公院賞罰不明　議員斥得過且過無懲罰　變劣幣驅逐良幣

立法會今日(15日)辯論有關醫療改革的議案，醫療衞生界議員林哲玄表示，公家醫生離職的原因是士氣低落，又指現時公立醫院賞罰不明。他說，「得過且過嘅（醫護）冇得到懲罰、依然故我、薪高糧準」，結果是「劣幣驅逐良幣」。

他指部分海外畢業醫生的聘用期早於本地醫生畢業時間，本地醫生完成實習後，熱門專科訓練名額所剩無幾，指出「對於我哋自己畢業生唔公平」。他期望醫管局改革、提振士氣。

針對公院醫護人手不足，他指假如一半的私家醫生願意找出4分之1時間的工作量到公立醫院工作，就能多出12.5%人手，「可以提升工作量10%，或減少公家醫生工作量10%，效率的分別是10倍」。

提出議案的議員陳凱欣指政府給予醫院管理局的撥款，10多年來都是大幅上升，2024/25年度的相關撥款已經高達954億港元，較10年前上升一倍。在人口老化和通脹情況下，醫療開支上升是可以理解的，如果通過服務的規劃，避免醫療開支的失控，以及令到整套醫療系統能夠可以持續發展和運作，正正就是需要努力的地方。

她指現在使用醫療服務的困境，是「公營等得耐、私家收得貴」，認為要處理病人分流的問題，除了要加速發展基層醫療服務，另一個可以考慮的方向，就是發展半私家的服務，由醫管局提供較傳統私人市場服務收貴更相宜的專科及住院服務。

她認為可考慮把一些新規劃的醫院，例如是未來位於牛潭尾的教學醫院，或重建後的京士柏醫院訂立為混合營運模式，提供傳統的公營門診服務，同時也加入半私家的專科和住院服務，而提供的中價床位是有助分流病人的，特別是現時公營服務極為緊張，專科輪候時間極長的情況下，讓一些情況並非最緊急，但具有一定經濟能力的市民可以透過半私家的服務獲得治療。

隨着基層醫療署的成立，政府應該考慮將衞生署改組，提基層醫療服務交給基層醫療署負責，衞生署應集中強化在預防疾病的能力。