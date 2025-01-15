電穿孔局部消融術治前列腺癌可免副作用　港安醫院已完成兩個案

前列腺癌為香港男士第三常見癌症，其致命率亦在男性中排第4，且近年新症有所上升。要治療前列腺癌，傳統方法多為全器官治療，例如前列腺全切除手術或放射治療，但有關方法亦可能會對患者排尿、性功能及直腸造成副作用。隨局部治療出現，有本地私家醫院早前就引入「電穿孔局部消融術」(Irreversible Electroporation)，並已成功完成兩宗個案。院方指，兩宗手術的過程順利，患者康復迅速，也無術後副作用。

香港港安醫院—司徒拔道早前引入微創「電穿孔局部消融術」，以治療前列腺癌。該院泌尿外科顧問醫生馬偉傑醫生表示，前列腺癌通常根據腫瘤大小、是否入侵淋巴結，以及是否擴散至其他部位，來劃分為1至4期。據醫管局數據，約3成8新症患者確診時屬於第一至第二期，即腫瘤尚未擴散至前列腺以外。針對這類病人，通常會選擇積極監察或採取全器官治療。然而，全器官治療可能會對患者的排尿、性功能及直腸造成副作用，影響病人生活質素。

近年前列腺癌治療迎來突破，馬指出，局部治療可針對摧毀未擴散到前列腺外的癌細胞，同時保留健康組織，以減少副作用和併發症。而「電穿孔局部消融術」，則屬其中一種局部治療。這種技術會經皮膚置入數枝電極針包圍癌細胞，再由電極針傳出電流，會使癌細胞的細胞膜穿孔而不能正常運作，而且電流並不會損害附近的組織、血管或神經。整個手術大約要1至1.5小時，一般術後1日內便可移除導尿管，並可如常小便，也不會有尿失禁的後遺症，術後1至2天便可回家。

院方引述美國最新研究顯示，電穿孔局部消融術的嚴重副作用比率僅為4.1%，且無尿失禁情況，術後90天內，有約9成患者能保持勃起功能。而該院去年12月就成功為一名75歲及一名81歲患者使用有關技術作治療。兩名病人於去年份別確診第一期及第二期前列腺癌，且表示希望安全治療癌細胞，保留前列腺，故使用有關技術。二人於術後兩日便成功移除排尿管並出院。不過，由於不同治療方案各有成效、副作用及風險，院方建議患者先與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。