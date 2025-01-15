PIT Ultra新增會展新翼、愉翠商場兩個600kW級液冷超級充電站　 開展超充時代

中石化（香港）（「SINOPEC」）旗下PIT（Power In Time）充電品牌與華為香港數字能源（「華為」）合作，推出超快充電服務（PIT Ultra-fast Charging Service）。位於港島會展新翼的博覽道中停車場PIT Ultra超充站設有8個液冷超充車位及5個中速充電車位，能同時為13輛電動車提供高效充電服務，已於今日(15日)正式投入使用，現時至今年2月14日，將推出$2.8/kW充電優惠，供電動車駕駛者享用平價、高效的充電服務。

PIT Ultra開幕典禮由中石化（香港）有限公司董事總經理吳慶高先生主禮，出席嘉賓包括環境及生態局局長謝展寰先生、民建聯主席陳克勤先生、香港會議展覽中心（管理）有限公司及香港貿易發展局管理代表、華為香港數字能源業務部總經理高鄒萍女士、富城停車場管理有限公司管理代表、香港電燈有限公司客戶服務總經理蔡偉民先生等。

環境及生態局局長謝展寰在開幕典禮上致辭時說：「政府近年推出多項措施，推動車輛綠色轉型，電動車的數目大幅增長，為五年前的約七倍。去年12月，我們亦公布了《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，具體闡述巴士和的士綠色轉型的未來路向和政策目標。未來電動車的公共充電網絡將會以高速充電為骨幹，我很高興見到中石化和華為發布的超級充電樁，採用了先進液冷超充設備，相信除了可以滿足更多電動車的充電需要，亦會為用家帶來更便捷的充電體驗。」

中石化（香港）有限公司董事總經理吳慶高表示：「作為紮根香港的能源企業，中石化始終與香港同心同行，主動承擔社會責任，引領綠色潔淨能源發展。目前，PIT已與香港數十個停車場開展充電項目合作，現已投營近200個充電樁，充電網絡遍布全港各區，致力於為新能源車主提供高效、便捷的充電服務。」

此次PIT Ultra超充站選址於港島會展新翼的博覽道中停車場，地理位置優越，連接龍和道及灣仔繞道，不論從中西區或東區前往均快捷方便。8個液冷超快充電主機及終端均採用華為最先進液冷超充設備，最高功率可達600kW，如車輛支援240kW充電功率，最快只需要3.8分鐘就能增加100公里續航距離，約等於由會展中心往機場2.8次，為附近電動車通勤或參展人士提供更高效及便利的充電體驗。

華為新一代液冷超充技術適配不同車型及品牌，覆蓋私家車及商用車，一次充電成功率高達99%。相較傳統充電樁，全液冷技術具有更高散熱效率，結合陶瓷封裝耐高溫高壓直流保護技術，將有效解決長時間高功率充電過程中發熱問題，在保障超大功率充電同時，亦確保更安靜、穩定、安全的充電體驗。此外，其動態電力負荷系統亦大幅縮短充電時間，假設電動車電池容量為80kWh，電量由20%增至80%僅需7分鐘左右，令駕駛者實現最快「一秒一公里」充電體驗。

除博覽道中停車場PIT Ultra超充站外，沙田愉翠商場B停車場的PIT Ultra超充站也已投入服務，超充站位於新界沙田區內大型屋苑商場，提供2個功率高達600kW的液冷超充車位和10個功率高達350kW的風冷超充車位，為附近居民帶來更便利的充電服務。SINOPEC油站也將陸續增加PIT快速充電樁，為各品牌電動車提供更全面及快捷的充電模式。

現時PIT已與本港多個停車場合作建設充電站，為客戶提供先進和優質充電服務，新增充電站包括元朗千色匯、彩園廣場等。PIT團隊會通過分析停車場的車流大數據，結合不同場地的條件和電力限制，設計多樣化的充電服務組合，從而減少駕駛者排隊等候時間，提升充電體驗。

此外，PIT充電站採用更簡單易明的收費方式，統一按每度電收費，保障消費者權益，讓電動車駕駛者能更好地規劃充電時間，做到「隨時‧隨想‧隨行」，提升電動車出行便利性。

電動車駕駛者只需下載PIT EV Charging App，就能查看充電站即時空位，並選擇前往最近的充電站。充電時只需通過APP掃描充電樁上的二維碼即可啟動充電，完成後便可使用手機進行支付，整個過程簡單快捷。SINOPEC將持續在港拓展更先進及便利的充電網絡，服務更多駕駛者，努力與香港各行各業一同推動綠色新能源發展，共同實現本港2050年碳中和的目標。

與各界共創綠色香港

SINOPEC將持續在港拓展更先進及便利的充電網絡，服務更多駕駛者，努力與香港各行各業一同推動綠色新能源發展，共同實現本港2050年碳中和的目標。