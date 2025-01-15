公屋戶呻蟲患困擾逾年　房署管業處除蟲歎慢板

蟲患不絕擾民！屯門公屋租戶向《東呼即應》申訴，指家中廚房內的排水管旁，經常出現大量小蟲，即使用殺蟲水亦無效，令他不敢煮食。由於他不能擅自修理公家渠管，雖曾向房屋署投訴卻石沉大海，物業管理公司亦採「拖字訣」。滅蟲專家分析屬蛾蚋幼蟲，生於潮濕及有機物堆積環境，常見於排水渠內壁、廁所等處，成蟲後在渠口飛出，有機會攜帶細菌病毒。房屋署確認事主單位廚房內的主渠管屬大廈公用設施，已轉介法團管理處跟進。事主飽受蟲患困擾超過一年，經《東呼》跟進事件後，管理處即派員上門修補並會更換新喉，事主感謝《東呼》幫手申訴。

苦主馮先生表示，前年開始發現灶頭經常有類似蚊蟲的東西，起初以為是死蚊子，但後來愈來愈嚴重，發現原來是蟲，煮飯時怕牠走到鍋中。他指，之前只是零星幾隻，但現在愈來愈多，在渠駁喉位上有一大堆蟲，已經天天清理，又用水洗枱面，但蟲多到掃之不盡。

滅蟲專家任永強指，這是蛾蚋的幼蟲，蛾蚋又稱為「蚊螆仔」，通常生存在潮濕、有機物堆積的環境中，例如排水渠的內壁、廁所或浴室的地面縫隙，或廚房的U型隔氣、隔油箱。至於為何會大量繁殖，任解釋指，原因包括排水管污漬比較多，或者渠管內壁藏了很多殘留的有機物，形成孳生環境。另外，排水管密封得不好有縫隙，讓那些成蟲飛出來繁殖。同時，由於環境潮濕，譬如浴室廚房排水系統長期潮濕，為其提供了適合的生存條件。不過，幼蟲本身不會咬人，但如果環境許可，數量就會很多，有機會污染食物和廚房用具，成蟲之後會在渠口到處飛，有機會帶有細菌、病毒。

專家教路要清除蛾蚋幼蟲，可以倒殺蟲劑或1比99的漂白水，或攝氏60至70度的熱水倒進下水道口。如果發現有縫隙，直接封實便毋須擔心，不過馮先生說自己是公屋租戶，不能擅自修理公家渠管，向房屋署和物業管理公司反映，但對方一拖再拖。

房屋署回覆《東呼》表示，山景邨是「租者置其屋計劃」下出售的屋邨，與一般私人物業無異，有關屋邨公用設施的維修保養工作，由法團及其所委聘的物業管理公司負責。馮先生居住的是出租公屋單位，房委會下設的租務處曾派職員上門了解，發現單位廚房內的主渠管有滲漏情況，但主渠管屬於大廈公用設施，租務處已經轉介法團管理處跟進維修。主渠管於1月10日完成修補，法團管理處於本月中旬幫馮先生更換渠管。馮先生事後再次聯絡《東呼》，稱《東呼》跟進事件後，困擾超過一年的蟲患問題終於獲得正視。