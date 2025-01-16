屢送錯樓層　立會智能升降機新安排　議員：智能效果似得幾歲

過往多名議員曾批評立法會大樓內的智能升降機不智能，經常把議員送錯樓層，更差點趕不及投票。升降機昨日(15日)起有新安排，除了休會期間，相關升降機於周三至周五的指定時間內只往返會議樓層、議員樓層及相關主要樓層。有議員估計智能升降機可能收得投訴太多，故有此措施，好讓系統收集數據從而自我學習，又形容升降機並非不智能，只是智能效果好像只得幾歲、會鬧脾氣的頑童。

智能升降機系統的試行措施為期兩個月。有議員認為因應立法會綜合大樓的擴建，自然有更換升降機的必要，本來採用智能升降機是好的，但可能系統設定是以慳電為主，有時會集中少數升降機上落，假如有人打算由6樓落1樓，會出現進入系統分配的升降機後不是向下行，反而往上至更高樓層接載其他議員，然後再落一樓。因此有議員會打趣說：「部升降機認得你，兜埋你至落去呀！」

其實過去大樓的舊升降機，議員使用時都有默契，盡量避免使用某幾部升降機以免妨礙議員覆行職務，然而人工智能是不懂得分辨那些人會去發言或表決，結果系統分配的升降機有時候滿載，議員擠不進去，要待系統安排的升降機遠離之後，再按掣由頭排過。後來秘書處見收得投訴太多，畢竟議員們要趕住發言或表決，曾在繁忙時段安排人員「揸𨋢」，持鎖匙在升降機內控制上落，情況一如日本百貨公司的做法。

該議員又指智能升降機已試行了一段時間，議員們亦願意配合繼續試下去，畢竟新機場搬遷初期也是一鑊泡，但後來大有改善，況且公共或政府設施的向來是傳統保守、進步緩慢的，加上價低者得的做法，得出最低的智能也不足為奇，又指大樓智能升降機的效果就好像只得幾歲、會鬧脾氣的頑童，「智能不是沒有，但會玩人囉！」