東方日報A1：美容師做KK園中介　酒吧獵豬仔拐賣

被稱為「現代賣豬仔」的港人被禁錮緬甸詐騙基地案件死灰復燃，去年8月以來已有28人求助。政府昨日拘捕一名32歲、報稱美容師的女子，涉嫌「串謀詐騙」導致兩名分別23及21歲女子離港赴泰國、後被帶到緬甸的園區禁錮，案件中，有人向兩女提供吃喝玩樂，又稱「運送泰銖可獲豐厚報酬」及免費招待她們到泰國旅遊，但兩人抵泰國後便被沒收護照及手機，她們的家人隨即接獲要支付2.8萬美元贖金（約21.7萬港元）的勒索電話，兩人在家人支付贖金後於上周六（11日）返抵香港。港府指，現仍有12名港人被困，各人暫無生命危險，但沒有人身自由，當局會繼續跟進所有求助個案，以營救所有受困人士為目標。內地公安部昨亦稱會全力救援相關人士。

本港執法部門於去年12月30日及今年1月1日，分別接獲兩宗失蹤人口案，涉及23及21歲女子，調查發現二人於去年12月27日經香港國際機場離港，抵達泰國後即失去聯絡，情報顯示涉及販賣人口。其後，兩人的家屬接獲電話及訊息，指二人身處緬甸一個園區被禁錮，要求支付贖金換取自由。

據了解，兩名女事主在家人交贖金後被安排回港，她們於11日安全返港，兩人沒被虐打，被形容「皮光肉滑」。21歲女事主之前做散工，23歲女事主則無業。

據兩人向警員透露，她們早前在本港一酒吧認識一女子，對方非常豪爽，不時請二人吃喝玩樂，待建立友誼及信任後，去年12月27日，該女子突然向二人稱可以請她們即日到泰國免費旅遊，聲稱「運送泰銖可獲豐厚報酬」，但剛到泰國，兩人登上被安排的車輛後，便遭沒收護照和手機，在多番轉折搭車、乘船，花10多小時被帶到緬甸一詐騙園區。二人指，該園區如電影一樣守護森嚴，四周遭鐵絲網包圍，更有身穿迷彩軍服、手持長槍人士駐守。二人在園區被要求學習如何進行詐騙，當中有劇本設定人設及如何詐騙等。

執法部門深入調查及翻看大量天眼錄影，成功鎖定涉誘騙兩名女事主的女人身份，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該名32歲女子，行動中檢獲女疑犯犯案時穿着的衣物及相關證物，今日會押解她到沙田裁判法院提堂。執法部門將積極追查其背後犯罪團夥和其他涉案人士。被捕女疑犯究竟僅是中介角色、與KK園詐騙集團的關係如何有待調查。

當局赴泰國的工作組又指，12名仍被困的港人分別是7男5女，年齡介乎21至43歲。相關港人都是在社交媒體或通訊軟件受到「兜搭」，收到或得悉薪高糧準、毋須工作經驗的機會及訊息，誘騙大都涉及優惠、着數、筍工等，有關人士先被誘到泰國，近期一些個案則涉被游說往日本或台灣等地帶貨，出發前忽然改變地點往泰國。當局強調，自首波禁錮案出現以來共收到72人求助，均沒有人在泰國曼谷旅遊期間被擄走。

當局提醒市民，本港已就泰國現況發出黃色外遊警示，旅客若無必要，不應前往泰國與緬甸、老撾、柬埔寨的交界。又呼籲市民如不幸中招，又或者懷疑自己的親友都被人「賣豬仔」，要立即報案求助。

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