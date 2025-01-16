千億財赤　外媒引消息指港府研調升最高收入人士稅率

政府早前改口稱本年度財政赤字在1,000億港元以下，未來政策方向以節流為主。然而有外媒引述消息人士指，港府正研究連續第二年提高最高收入人士的稅率，來填補預算缺口，最近幾星期政府諮詢公眾時，有官員提出提高對年收入超過500萬港元人士最高稅率16%的想法，討論的另一選擇是透過降低門檻，令更多人跌入最高稅網。

外媒又引述知情人士指目前仍不清楚是否已敲定具體計劃，亦不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續推進。

本港財金部門回覆傳媒查詢，指在財政預算案諮詢過程中，收到來自社會各界的不同意見，不會評論個別建議或揣測。

去年的預算案提出將薪俸及入息稅率實施兩級制，首500萬港元收入維持稅率15%，超過500萬港元的部分，稅率是16%。措施影響約12,000人，約佔納稅人0.6%。

財金官員早前調整預算赤字至約1,000億港元以下，但仍遠高於最初估的481億港元。該官員曾指政府相當忍手，盡量減低一般市民及中產人士的影響，而財政計劃主力在於削減開支。被問到會否擴闊稅基時，有官員指政府開源節流會考慮對市民影響及用者自付的原則，令財政穩健，會透過不同方式增加收入和控制支出。