廣東布局6G等未來產業　擬每年推動逾萬企業數碼化轉型

廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議周三（15日）開幕，同日召開省直部門專場記者會，省直5部門負責人回答推動產業科技互促雙強、加快發展新質生產力、持續賦能高質量發展等相關問題。省工信廳廳長涂高坤表示，廣東今年將前瞻布局未來產業新領域，圍繞6G、量子科技、生命科學等重點產業領域積極謀劃具體產業項目，同時加快智能化數碼化轉型步伐，力爭每年推動逾萬間工業企業開展技術改造和數碼化轉型。

涂高坤表示，廣東今年將做強做優綠色石化、紡織服裝等傳統優勢產業，着力在超高清視訊顯示、新能源等領域培育新增3至4個萬億級產業集群，加快半導體與積體電路、高端裝備製造等新興產業躍升發展，在人工智能、低空經濟、商業航天、生物製造、遊艇等新興領域深挖新的經濟增長點，力爭培育4至5個超5,000億元人民幣（約5,310億港元）級新興產業集群。此外，大力發展人工智能研發和場景應用，系統推進核心軟件攻關、汽車晶片「攀登計劃」等重大專項。

省科技廳廳長王月琴表示，將圍繞量子科技、腦機接口、高端科學儀器、6G等領域，前瞻布局一批前沿技術攻關，三分之一省科技資金將投向基礎和應用基礎研究。省發展改革委主任艾學峰亦指，將大力推進科技創新，解決新質生產力成長的煩惱。省農業農村廳廳長劉棕會稱，將繼續大力實施「粵強種芯」工程。省商務廳廳長張勁松提到，去年1至11月到資逾1億美元（約7.8億港元）項目有24個，今年將吸引更多海外主權基金來粵投資，加強與中東、新加坡等在華活躍的主權基金建立合作關係。