「現代賣豬仔」仍有12港人被困　當局指營救並不容易

被稱為「現代賣豬仔」的港人被禁錮緬甸詐騙基地「KK園區」案件死灰復燃，去年8月以來已有28人求助。港府當局指現仍有12名港人被困，各人暫無生命危險，但沒有人身自由，當局會繼續跟進，以營救所有受困人士為目標。當局今日（16日）在電台節目表示，營救並不容易，但各方面會盡一切努力，指港府專責小組赴泰國跟進東南亞被禁錮非法工作個案，雙方交換了重要資料，泰國方面亦非常重視案件，相信可以增加案中港人盡快回港的機會。

當局提到，被困的12名港人年約21至43歲，被騙到當地的原因，包括誤信詐騙集團提供高薪厚職、又提供酒店食宿等。當局稱，若有家屬收到電話，聲稱家人被帶到其他地方並要求贖金，家屬應該第一時間與本港當局聯絡，當局會提供處理方法。至於如果有港人抵達當地後發現有不妥，應該在機場就大聲呼救，亦可以預先下載泰國方面的手機程式，如有不妥就按程式求助。當局又稱，2022年至2023年有46名港人被誘騙東南亞工作，其後有43人已返港，另外3人確定安全但選擇不回港。直至去年第二季，當局發現相關案件又再出現。