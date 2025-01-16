「TikTok難民」湧入　小紅書急聘英文內容審核員

隨着美國對中國短片分享平台TikTok「不賣就禁」法令生效在即，大量定位在美國的用戶周一（13日）開始湧入另一中國短片分享平台小紅書，並發貼自稱「TikTok難民」，連美國富豪馬斯克的母親也入駐小紅書。有內地藝人直播間面對美國網民湧入，機智改以英語帶貨。小紅書被曝緊急招聘英文內容審核員，該平台回應湧入大量美國用戶，稱會反饋一鍵翻譯需求。

面對TikTok可能在美國遭禁的局面，一些美國用戶沒有轉投Instagram等美國本土社交平台，不少「TikTok難民」是在海外擁有一定粉絲基數的博主，他們在小紅書上發布穿搭、寵物等話題內容，展示個人才藝，甚至發起直播，開放「英語角」與其他用戶聊天。也有不少海外用戶談論社會問題，其中在馬斯克母親的小紅書帳號下，許多海外用戶互相攻擊。她出於顧慮，現已將其小紅書帳號的評論功能設置為僅好友可見，關閉了公開評論。另有美國用戶在小紅書批評美國政府禁TikTok是剝奪言論自由，內地用戶則提醒避談政治、宗教、毒品等敏感話題，並要堅持一個中國政策。

小紅書暫未有自帶的翻譯功能，外國使用者只能使用英文和第三方翻譯軟件交流。此外，抖音與TikTok對內容進行分區，並限制註冊手機號的所在地，小紅書則未這樣做，海外用戶註冊相對簡單。有媒體爆料小紅書宣布緊急招聘英文內容審核員，以進一步壯大其內容審核團隊，反映該平台在加速全球化戰略中積極應對用戶群體多樣化的實際需求。一位接近小紅書的人士透露，該平台內部團隊周一已開始加班，針對外國用戶優化功能，希望努力承接這波流量，合規、安全相關的團隊也同步開展工作，用戶或很快能體驗到新功能。

小紅書官方客服工作人員向內媒表示，近日確實有大量海外用戶註冊，平台會加強審核要求，所有貼文都必須遵守社區公約的規範管理。工作人員又稱，會向上級反饋網民提出的一鍵翻譯需求，雖然近期外網註冊量大，但不會影響本地用戶的正常使用，也請用戶放心。