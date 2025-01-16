啟德主場館周六首辦演唱會測試活動　料1.8萬持票人士入場

可容納5萬名觀眾的啟德體育園主場館本周六(18日)將舉行慈善演唱會，屬首次舉行演出活動，亦是第一次進行非體育項目測試。體育專員蔡健斌今日(16日)表示，演唱會於當日傍晚6時至晚上約8時上演，預計有1.8萬持票人士入場，會有4,000名觀眾於主場館內草坪及地面範圍參與活動，以模擬主場館日後上演大型活動的情景。

蔡續稱，場館於當日下午4點開放入場，將開放3個出入口即G、H及J閘口進場，進入草坪及地面範圍的持票觀眾需用G閘口，門票上已印有相關閘口的資料。觀眾帶入場的燈牌大小設限制，超過38乘20乘30厘米的燈牌，不能帶進場。另外，長傘，水樽等都不能帶入場內。此外，演唱會期間將關上天幕，屬主辦單位想測試音響效果。

今次活動測試當日，港鐵會有特別車務安排，包括進場和散場加密相關列車班次，由5至6分鐘縮短至3至4分鐘一班車，達到每小時雙向12班列車。而九巴及城巴會安排3條行走九龍東、九龍西及港島的巴士路線，合共接近15輛巴士提供服務，以進一步熟習特別巴士服務的運作和檢視需求。本月24日，體育園會進行另一次大型壓力測試，屆時會有超過6萬人進行參與，為3月體育園正式開幕做準備。