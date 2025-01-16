改控威脅或恐嚇促使非法性行為罪　男警准保釋候2月再訊

一名男警被指於去年6月強姦一名女子。他被控一項強姦罪，案件今（16日）在粉嶺裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方將強姦罪改為以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為罪，並新增3罪，包括勒索、公職人員行為失當及妨礙司法公正罪，案件會轉介區院審理。法庭把案押後至2月13日再訊，以待控方準備轉介文件，被告續准保釋候訊。

24歲被告程朗，報稱警員。據悉，被告駐守於大埔警區。他原被控一項強姦罪，控罪指被告於2024年6月3日在香港某處強姦一名女子。強姦罪現改為以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為罪，被告另面對3罪，包括勒索、公職人員行為失當及妨礙司法公正罪。

控方申請押後案件，以待準備轉介區院的文件。法庭遂應要求，將案押後至2月13日在粉嶺法院裁判再訊，被告續准以現金10萬港元，連同人事擔保10萬港元保釋，期間不得接觸控方證人，不可離港，需居於報住地址，到警署報到。

控方早前向裁判官申請，鑑於本案性質及事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括事主的姓名、地址、案發地點及與被告的關係等。控方申請最終獲批。

案件編號：FLCC1491/2024