找換店涉洗黑錢致匯款遭凍結　9外勞請願促當局助追「血汗錢」

在港工作的外勞往往會選擇透過找換店匯款給內地家人，或導致收款戶口被凍結，甚至惹上洗黑錢的嫌疑。今日（16日）大約有9名外勞護理員到政總外請願，他們舉起「懇請特首及中央介入，保障外勞追回血汗錢」的橫額請願，並高叫「內地公安無調查，外勞匯款被奪走」、「成立中港專責部門，追回外勞血汗錢」等口號，期望當局擔當中間人介入事件，追回損失的血汗錢。團體表示，他們都是無辜的受害人，離鄉別井來港打工，辛苦搵來的血汗錢，竟然未查先審無理劃走話要賠予另一受害人，做法極不合理及亦不公道，認為特區及中央政府成立跨部門工作組，為受害者與內地公安部門建立溝通渠道；海關應加強監管跨境匯款，杜絕找換店利用消費者戶口進行跨境犯罪，並設立找換店賠償機制，以防找換店結束營業逃避法律責任。

外勞苦主阿麗表示，一直有從香港「寄錢返內地」，但是在無通知情況下，有筆錢已經被內凍結及扣走，已向內地公安報案，但被要求需要在香港追討。她指已在2023年向入稟小額錢債審裁處，向找換店追討逾5萬元，結果裁定找換店持牌人李女士未能確保匯款安全違反消費協議，需要賠償阿麗全數損失。同年，找換店已經結束營業，即使阿麗聯絡到該名持牌人，要求她避照法庭命令償還欠款，但對方以「有限公司註冊」為由，表示毋須付上法律責任。

另一名受害者阿娣則指，她在2023年匯款後被扣走，隨即向找換店追討，但對方要求她提供多項証明，包括公安扣劃証明、內地法院裁定書等，然而這些文件普通人「好難拎到」，最後未追回款項，找換店則倒閉。受害者批評，找換店利用拖延策略逃避賠償，而海關未能有效監管和督促找換店賠款，令苦主無法討回公道

一行9名外勞原本於早上10時30分到中聯辦正門外請願，最後被執法人員要求轉移至附近港鐵站外，團體的代表人向傳媒表示，中聯辦有派代表接信。其後團體移至政總外請願。

根據海關資料，23年至24年9月已有738宗相關求助，涉款高達4500萬元。團體指出，海關對找換店的監管存在嚴重漏洞，導致受害者的血汗錢被無辜扣走，問題已非個別事件，懇請特首和中央直接介入，採取措施解決：成立跨部門小組協助追款、加強中港溝通渠道及完善監管及賠償機制。