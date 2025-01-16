華批美靠制裁打壓阻發展　關切荷擴半導體出口管制

中國商務部新聞發言人周三（15日）就近期美國一系列涉華貿易限制措施發表談話，批評拜登政府說一套做一套，強調靠制裁、遏制、打壓無法阻擋中國前進步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。中方將採取措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。對於荷蘭同日宣布將擴大半導體相關物項出口管制範圍，中方反對多國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制。

發言人指出，拜登政府利用剩餘任期密集出台涉華貿易限制措施，以所謂國家安全等為由，不斷升級對華半導體出口管制，限制中國網聯車軟件硬件及整車在美國使用，對中國等國家的無人機系統發起訊息通訊技術與服務安全審查，制裁多間華企，又將多個中國實體列為「惡名市場」。中方對此強烈不滿、堅決反對，批評相關措施嚴重侵害華企正當權益，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，損害包括美國的全球各國企業利益。發言人指摘，相關做法是典型的經濟脅迫行為和霸凌主義，既不理性也極不負責任，不僅破壞中美經貿關係，也將嚴重影響全球經濟穩定發展。

中方亦注意到荷蘭外交部發布公告，對部分半導體製造設備、軟件等進一步加嚴出口管制，並就此向荷方表達高度關切。中方希望荷方作為世貿組織成員，從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，切實維護包括中荷企業在內的各國企業正當權益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。