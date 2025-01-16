旅發局為金融論壇領袖辦訪港行程　海陸兩路飽覽中環景色文化

第18屆亞洲金融論壇本周一、二（13及14日）於本港舉行，逾3,600位環球金融、商界領袖零集香港。香港旅發局就為100名參與活動的嘉賓，於本周一至周三安排兩大主題行程，走訪多個必到景點和深入探索「舊城中環」，體驗地道文化。有嘉賓讚香港的傳統文化引人入勝，未來會再訪港旅遊，並向他人推薦。

當局於本周一、二（13、14日）論壇日間議程完結後，安排與會嘉賓夜遊香港，包括乘坐傳統中式帆船「張保仔號」泛舟維港。通行政總裁兼聯合創辦人MarcBaghadjian表示，平時閉門專注談生意，甚少留意這些美麗景色。今次首次坐船夜遊維港，優美夜景映襯着香港活力，令他讚嘆不已。他亦希望今次訪港能擴闊朋友圈，並將業務拓展至香港，發掘機遇。

另一批嘉賓則獲安排於周一晚上乘坐山頂纜車登上太平山頂，再前往凌霄閣觀景台觀賞夜景。世界國際金融中心聯盟(WAIFC)董事總經理畢譽衡遊畢後指，自己十年亦前曾到訪山頂，非常喜歡從遠處看到山頂燈火通明、色彩繽紛的感覺，又指今趟重訪香港是美好的體驗，令他大飽眼福。

一連兩日的亞洲金融論壇圓滿結束後，部分嘉賓繼續逗留本港。而旅發局再於昨天（15 日）安排其中約20人展開舊城中環文化古迹之旅，探索中上環百年文化歷史。一眾嘉賓在當局帶領下，到訪全港最歷史悠久之一的上環文武廟，親手體驗貼金箔和華人祈福習俗；之後前往中環大館，在導遊介紹下了解這座見證本港百多年歷史的建築群。

卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group合夥人Felix Katterl今次首度來港，一嘗在文武廟求籤和貼金箔祈福，許下身體健康、 富貴榮華和世界和平的願望。他認為，這些傳統習俗引人入勝，與他家鄉奧地利截然不同，亦希望接觸民間文化，觀察本地人的日常生活。他會繼續留港數日，與本港客戶洽談生意，望為公司開拓新市場，又笑言急不及待攜同家人再次訪港，亦會推薦其他人到香港旅遊。