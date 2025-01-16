桃園機場赴日旅客今起4周　候機可預辦入境手續

台灣桃園機場再度與日本合作，周四（16日）起至下月12日實施「台日機場入境事先確認」作業，由日方審查官前往桃園機場，在登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝等手續，實施首天大部分旅客都願意嘗試。據報道，措施亦適用於由香港經桃園機場轉機至日本13個指定機場的旅客，必須是以短期逗留為目的外籍人士。

適逢寒假及春節假期，台灣出境人潮較多，不少人選擇到日本旅遊，上述措施可縮短赴日通關時間。今年措施涵蓋的日本機場包括函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，不包括東京、大阪等熱門地點。旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

桃園機場公司說明，台日機場入境事先確認辦理完畢後，抵達日本機場僅需再次確認為本人，並完成入境事先確認的認證即可入境。適用對象為從台灣出發至日本90天內短期逗留，包括觀光、探訪親人、短期商務等，於航班起飛前30分鐘停止受理。有台灣旅客表示是第一次，辦理入境事先確認不到兩分鐘，認為有助分流。