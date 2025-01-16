荃灣蒙面集結案　高院裁定發還重審　男學生不服上訴遭拒

一名男學生和一名男社工涉於2019年11月12日在荃灣荃新天地外戴上口罩參與示威，被控非法集結及違反《禁蒙面法》罪，經審訊後脫罪。律政司提出案件呈述上訴，並於去年11月獲高院裁定上訴得直，發還原審裁判官繼續處理。該名男學生不服須將案件發還的裁決，向高院申請往終院上訴的許可證明書。高院今(16日)經開庭後拒絕男生的申請，將於稍後頒下判決理由書。

是次的申請人為學生葉澤深(25歲)。原審裁判官劉淑嫻於2021年6月裁定兩人罪脫，及後終院於同年11月在「盧建民案」釐清非法集結定義，裁定控方毋須證明非法集結者擁有共同目的，只需從被告行為推斷參與意圖。律政司其後提出案件呈述上訴，高院暫委法官郭啟安於去年11月頒下判詞，指認同裁判官的考慮有違「盧建民案」就非法集結的定義，裁定律政司上訴得直，案件須發還原審裁判官繼續處理。

申請方指，本案是在「盧建民案」之前發生，案件發還原審處理會造成不公。惟法官指，他在審理本案上訴時已處理此問題，而本案性質嚴重，牽涉破壞社會安寧的行為，須按正確法律原則處理，發還原審時辯方可重新傳召證人，故審訊仍然公平。法官又指申請方的動議非具有重大而廣泛重要性的法律觀點，亦不是可爭拗的問題。法官最終拒絕批出往終院上訴的許可證明書。

案件編號：HCMA 122/2023