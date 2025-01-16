賴清德晤韓國瑜交付3任務　盼赴美深化關係

台灣立法院長韓國瑜將率領跨黨派慶賀團赴美，出席美國候任總統特朗普下周一（20日）的就職禮。賴清德周四（16日）接見該團成員，交付建立台美關係新里程碑等三項任務，又強調「沒有甚麼仇恨放不下」，最重要是團結，希望韓國瑜發揮智慧，化解朝野衝突。

賴清德、蕭美琴等官員周四早上接見慶賀團成員，賴清德與韓國瑜分別致詞，賴清德贈送保溫瓶、暖暖包等紀念品，隨後進行閉門會談。韓國瑜致詞時表示，此行立法院「四龍四鳳」菁英全出、傳達心聲，整個台灣安全像「一張桌子的四隻腳」。賴清德則指，這一次民主台灣要團結走向世界，一定要自信地展開交流，因此在韓國瑜率領跨黨派慶賀團赴美之際，特別邀請大家入府喝咖啡，當面謝謝大家。

賴清德向慶賀團賦予三項重要任務，包括傳達台灣人民對特朗普、候任副總統萬斯和美國新政府的誠摯祝福；清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾，願跟美國和民主陣營並肩阻止極權主義擴張；希望建立台美關係新里程碑，在特朗普上台後美台能持續深化合作，並提到當天早上美國眾議院也通過了台美避免雙重課稅法案。