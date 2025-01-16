4成受訪華企預期　特朗普上台後中美關係改善

中日韓媒體聯合實施三國經營者調查，顯示四成中國企業認為對美關係將改善，樂觀情緒比日韓企業更突出。分析認為，雖然中美對立持續，但中國企業仍期待兩國能在美國特朗普新政府下開展談判。對韓企來說，中美均為重要出口目的地，故日益擔憂美國提高關稅將產生巨大影響。

民調於上月2日至18日進行，中日韓共287間企業的經營者受訪。對於美國候任總統特朗普再次當選後美國與本國的關係將會如何，華企有38%受訪者認為會大幅或稍微改善，只有8%認為會大幅或稍微惡化。日企方面，83%受訪者認為對美關係將不變，持觀望態度的傾向較強。韓企則有40%受訪者認為對美關係將惡化，只有14%認為將改善，是三國中最悲觀。

中國有觀點認為，特朗普首個任期內通過談判在一定程度上緩和了關稅，因此與拜登現政府相比將更易應對，也有人期待隨着美國推進保護主義，中日韓將加強合作。中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英表示，特朗普政府上台後將實行以美國為中心的戰略，日韓會認為不能指望美國，將增加與華經濟合作。