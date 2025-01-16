車Cam直擊：上水警車迴旋處收掣不及　撞冧同袍鐵騎

警隊車輛又出事，「自己人」都照撞！網上流傳一條長約半分鐘的車Cam影片，見到一輛警察電單車沿上水粉嶺公路往大埔方向行駛，駛至雞嶺迴旋處時，駕車警員停在讓線前觀察路況，由於不斷有車經過，警員兩度驅車向前，但只是移出大約兩個車位，便繼續停在路口前。此時，緊隨於後方的警車懷疑收掣不及，猛然衝前撞向警察電單車，捱撞警員猝不及防，其電單車向左翻側，他亦隨車倒下。

畫面所見，該名警員雙手撐地，彎腰低頭跪在路面，之後伸手撫摸腰部位置，貌似感到痛楚。其中一名坐在肇事警車上的同袍見狀，立即落車走上前，關心事主的傷勢情況，影片就此結束。據悉，事件中無人受傷，警方正調查車禍原因。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題俱為人詬病，而在上月更創下6日4宗車禍的「驚人」紀錄，其中有3宗涉及鐵騎。

上月9日，一名警員駕駛電單車，駛至青沙公路昂船洲大橋往九龍方向橋面期間與一輛私家車發生碰撞，車上警員倒地致腳部擦傷，需由救護車送院治理。兩日後的傍晚，一輛警察電單車在西區士美菲路近薄扶林道與一輛貨車碰撞，駕車的交通警員墮地手腳擦傷，事後送院治理，貨車上的人士無恙。同月14日早上，一輛警察電單車沿將軍澳寶琳北路往翠林邨方向行駛，期間與一輛由英明苑駛出的Tesla電動車相撞，幸好無人受傷。