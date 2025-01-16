勞工處去年巡查地盤7萬次　檢控逾2300項　籲放假前後勿鬆懈

近日發生多宗涉及新工程建築地盤的嚴重意外，勞工處將於下周一起展開全港特別執法行動，重點巡查涉及棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序，以遏止不安全作業。勞工處表示，去年勞工處進行了74,410次地盤安全巡查，發出4,567張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出2,388項檢控。勞工處會繼續適時制訂及調整巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的策略，並鼓勵及協助業界推行科技應用，以進一步提升建造業安全水平。

勞工處今日(16日)巡視赤鱲角機場一個建築地盤，提醒承建商、僱主及僱員注意工作安全，指農曆新年將至，僱員可能為了趕及在長假期前完成工作，而對工作安全有所鬆懈。僱主及前線管理人員應加強監察，以確保工作場地安全。僱主及僱員亦應在假期後恢復工作前提高警惕、徹底檢查工作場地及採取足夠的安全措施。

勞工處稱亦會持續加強宣傳工作，包括在網頁、「職安健2.0」流動應用程式及「職安警示」等，向承建商、僱主、僱員及持責者傳達職安健信息。勞工處最近亦在「職安健2.0」新增「安全提示」，在致命工作意外或嚴重事故後以簡短信息迅速提示相關的預防措施，以避免同類意外發生。