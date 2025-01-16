本港去年11月對外商品貿易　出口貨量跌0.6%

統計處今日(16日)發表去年11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。去年11月與2023年11月比較，香港的商品整體出口貨量下跌0.6%，而商品進口貨量則上升3.1%。去年首11個月與2023年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升5.1%及3.3%。

經季節性調整的數字顯示，截至去年11月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌4.6%及1.6%。 去年11月與2023年11月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升2.7%及2.5%。去年首11個月與2023年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.7%及3.3%。

按目的地分析，去年11月與2023年11月比較輸往印度（-27.8%）、美國（-5.8%）及台灣（-2.6%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往內地（1.0%）及越南（38.5%）的整體出口貨量則上升。另外，輸往美國（4.3%）、台灣（4.3%）、內地（3.0%）及越南（2.6%）的整體出口價格上升；輸往印度的整體出口價格則下跌3.6%。

入口方面，去年11月與2023年11月比較，來自台灣（31.9%）、新加坡（26.3%）、南韓（7.2%）及日本（2.7%）的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自內地的進口貨量則下跌0.8%。同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，包括南韓（7.7%）、新加坡（4.1%）、台灣（3.4%）、日本（1.8%）及內地（1.3%）。