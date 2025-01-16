機場城市「Skytopia」　料總造價約千億元　其中700億對外招商引資

香港機場管理局今日（16日）公布機場城市發展藍圖，項目涉1,000億港元。機場城市發展範圍涵蓋機場毗鄰的土地、港珠澳大橋香港口岸人工島及機場島與東涌之間的海灣，計劃發展集合商業活動流行文化、藝術交易及娛樂消閒等設施於一身，包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集等，希望打造成香港地標，以吸引各地訪客。

機管局主席林天福命名機場城市的品牌為「Skytopia」，希望香港國際機場能不僅是旅客登機或進入香港的門戶，願景是將SKYTOPIA打造成世界級地標，吸引全球各地的投資者，善用香港、粵港澳大灣區以至亞洲的機遇。林天福表示，過去香港機場聚焦發展三跑系統，現時三跑落成，預料可應付1.2億旅客及1千萬噸貨物，有助推動機場成為全球其中一個最大的空運中心。

機管局商務執行總監陳正思表示，「SKYTOPIA」的名稱蘊含了項目發展的重要特性與願景，「SKY」是天空，「IA」意味著國際機場，體現出天空與機場密不可分的關係；而「TOP」則承諾香港機場對世界各地的訪客帶來頂級體驗，凸顯領先世界的地標特色。「SKYTOPIA」整個項目預計將花費約1,000億港元，當中約300億港元的費用涉及基建方面將由香港國際機場承擔，其餘700億港元會對外招商引資。陳正思指，項目具潛力，很有信心能吸引到優秀企業進行合作。

關於項目未來的發展，陳正思介紹，SKYTOPIA將包含香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯，還有全港首個專門為藝術品而設的藝術倉儲設施；海港方面，還將提供逾500個遊艇泊位的機場碼頭和1.5公里長的海灣長廊；娛樂消閒方面，將推出糅合室內、外運動遊戲概念的主題遊樂區和全港最大規模的水上康樂消閒區；在配套方面，還將應用環保及智能運輸系統，包括自動化停車場及無人駕駛車輛等。

對於藝術品交易及配套，陳正思指，香港作為國際上第二大的藝術品交易中心，也了解到當前的藝術品交易市場發展較蓬勃，相信項目未來能與本地現有的藝術產業產生協同效應。她形容，最重要是「做大個餅」，以期吸引各地的投資。陳正思還表示，目前著重的點在於藝術品的倉儲以及一手藝術品的銷售，這與現有的藝術發展單位有所不同，相信能有較好的協同效應。

機管局署理行政總裁張李佳蕙指出，各項目預計2026至2031年落成，而亞博館二期發展將包括全香港規模最大的室內多用途場館，提供超過2萬個座位，以及更多會議展覽設施，以便舉辦更多世界級表演和國際商貿活動。