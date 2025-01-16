路中安裝網絡攝錄機　過去2個月成功辨識14宗車上亂拋垃圾

食物環境衞生署為打擊從車上亂拋垃圾的違規行為，去年11月推出試驗計劃，在旺角和深水埗區的行車路段中央分隔帶試行安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規的登記車主或相關人士；過去2個月成功辨識14宗亂拋垃圾。署方稱，因試驗計劃效果理想，計劃會擴展至全港各區的合適道路位置，以加強執法效率。

發言人指出，食環署留意到有不負責任的司機或乘客會從車上亂拋垃圾，既影響環境衞生，更有機會對其他道路使用者造成危險，亦會加重清潔人員到道路中央分隔帶清理垃圾的負擔。過去兩個月，食環署在旺角和深水埗區內4個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識14宗亂拋垃圾。例如膠樽、紙巾、煙包等的個案。署方會利用錄像搜集到的資料，向相關人士提出檢控。

食環署會持續應用科技提升服務和執法效率。現時署方已廣泛在非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，配合人工智能協助偵測和搜證工作，打擊非法棄置垃圾的行為。相關試驗計劃是首次將網絡攝錄機應用於道路中央分隔帶上。發言人呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適的地方。