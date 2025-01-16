保溫瓶變「炸彈」噴熱水　飯壺載菜粥愈放愈毒

愈來愈多人用保溫杯、保溫瓶裝熱飲，惟市面產品質素參差。內地有小童搖晃保溫瓶致爆炸，亦有女子用保溫瓶泡紅棗水，結果釀爆炸傷眼。《東呼即應》邀請專家及醫生講解當中危機，有學者分析，大力搖晃裝熱水的保溫瓶很危險，因蒸氣膨脹和熱水飛濺，很易造成燙傷。化學博士則指，甜食或碳水化合物放在保溫瓶中易孳生細菌，細菌代謝會產生氣體，引致液體飛濺。有醫生則提醒，用保溫飯壺載菜粥數小時，蔬菜在高溫下可產生亞硝酸鹽，幼童進食會導致亞硝酸鹽中毒，嚴重會致命。

北京市消費者協會在市面買入50款保溫瓶，發現其中19款的內膽材質重金屬含量超標，長期飲用會引致慢性中毒。香港消費者委員會近日亦測試市面上18款隨行杯樣本，發現各樣本在保溫保冷、防漏功能，以及使用方便程度方面，部分表現差異比較大，其中只有2款樣本的保溫效能較理想，但3款塑膠製樣本水溫降至大約攝氏27至29度，食物長時間儲存在不合適的溫度有機會孳生細菌。另外網上經常流傳「保溫瓶爆炸」短片，如果使用不當隨時發生意外導致身體受傷。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇表示，如果保溫瓶內熱水接近沸點，若大力搖晃，會令更多的水變成蒸氣，加大瓶內壓力，若保溫瓶瓶蓋沒扭緊或瓶蓋有損壞，在壓力下便有機會爆開。即使保溫瓶蓋已扭得很緊，能承受蒸氣產生的壓力，但若大力搖晃亦很危險，因為當打開瓶蓋時蒸氣會突然膨脹，蒸氣和熱水飛濺時便很容易被燙傷，如果沒大力搖晃保溫瓶，爆開機會會減少。

對於早前有內地女子用保溫瓶泡紅棗水，10多天後扭開瓶蓋即時彈飛。化學博士鄺士山解釋，凡甜的食物、碳水化合物的東西，放在保溫瓶中於室溫置放，細菌便會生長，細菌代謝時便會產生氣體，令氣壓增加，便有機會噴出來。而任何食品在一個固定密封器皿中，除非是罐頭，否則放在室溫細菌一定會生長。此外甜的食物亦會發酵，產生二氧化碳，就會造成噴彈。

鄺士山續指，保溫瓶內膽最常見是不銹鋼製造，不應隨便放東西，因為不銹鋼質素很參差，質素較好的可放酸性或鹼性東西，但如果質素較差，若用來放酸東西恐會釋出有毒的金屬離子，例如「錳」，故此要衡量不銹鋼的物料。另外，有機物質接觸到不銹鋼亦有風險，細菌會吃有機物，之後的代謝物全是酸性，如果不銹鋼質素較差會釋出金屬味道及「錳」，故不宜放酸果汁，除非是甜的例如西瓜汁，另外牛奶也會被細菌分解，至於放中藥亦不建議，因為中藥成分碰到金屬離子，也會產生沉澱物黏附瓶邊，令有效成分減少，保溫瓶也更污糟。

有些食物也會因為錯放保溫飯壺而變成毒物引致中毒，香港急症科醫學院臨床毒理科醫生陳志強指，曾有6個月至1歲大的兒童個案，家人用保溫飯壺放菜粥，蔬菜如經過高溫悶熱，放在保溫飯壺幾小時便有可能產生亞硝酸鹽，兒童吃了可能會引發亞硝酸鹽中毒，產生一種名為正鐵血紅蛋白血症，紅血球會失去帶氧氣功能，首先病徵會嘔吐、腸胃不適，短時間內會頭暈、膚色會變藍，嚴重時可能會導致缺氧，神志不清，甚至會死亡。