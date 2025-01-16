被賣豬仔港男日做17小時　騙款未能達標遭扣膳食毒打

港人被「賣豬仔」到緬甸從事詐騙事件，今日(16日)再有一名受害男子返港，人境處與執法部門講述案情。去年10月13日有女士報案，指其25歲兒子向家人求助，指他當日早上抵達泰國曼谷後被人帶到緬甸，需要繳交3萬美元才可回港。執法部門隨即向泰國及緬甸有關部門尋求協助，並由入境處協助在外港人小組向受害人家屬提供支援，受害人已於今日下午返港，現正協助調查。

初步調查得知，受害人於去年10月初，在社交媒體發現有人以12萬港元招聘帶貨員，由泰國帶鑽石到台灣，受害人不虞有詐應聘。由對方安排於去年12月13日凌晨，經香港國際機場乘機前往泰國，當日早上抵達曼谷後，即時有當地人安排他登上一輛私家車，其後的數小時毋程中，受害人被安排多次轉乘不同車輛。當他到達泰緬邊境時驚覺懷疑受騙，嘗試逃走但失敗，最後被帶到緬甸一個山上園區，裏面有穿軍服及持長槍人士巡邏。

在園區受害人被迫透過社交媒體進行網上騙案，每日工作時間長達17小時，即由朝做到半夜。過去3個月，受害人因無法完成園區管理人員要求的騙款目標而多次被毒打，且被扣起膳食，其身上仍見到被毒打的傷痕。執法部門將就事件深入調查，追緝涉案人士歸案。

入境處總入境事務主任(國際協作)蔡宇飛表示，入境處接獲個案後即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐泰國及緬甸的使領館跟進，入境處也一直與受害人家屬保持聯繫。今次個案受害人日前獲釋，由緬甸到達泰國，由於他在泰國涉及逾期逗留，因此入境處提供協助，包括聯絡中國駐當地使領館、泰國執法部門及香港駐曼谷經貿辦，為受害人提供協助。最終今早事主在短時間內完成所有逾期逗留的相關手續，在泰國執法部門派員陪同下順利離境，令他可以盡早乘航班返港。