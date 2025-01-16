完善數據治理　6部門嚴打黑灰產業懲處壟斷行為

國家發改委、國家數據局、中央網信辦、工信部、公安部、市監總局周三（15日）發文，強調依法嚴厲打擊非法獲取、出售或提供數據的黑灰產業，依法依規懲處利用數據開展壟斷、不正當競爭等行為。

上述部門在《關於完善數據流通安全治理 更好促進數據要素市場化價值化的實施方案》中提到，鼓勵企事業單位設立首席數據官，加強數據治理和數據開發利用。數據處理者應按照國家有關規定識別、申報重要數據，並依法接受監管部門的監督檢查。對於個人數據流通，應依法依規取得個人同意或經過匿名化處理，不得通過強迫、欺詐、誤導等方式取得個人同意。此外，要制定個人資訊匿名化相關標準規範，明確匿名化操作規範、技術指標和流通環境要求。

方案強調防範數據濫用風險，加強敏感個人資訊保護，限制超出授權範圍使用個人資訊；依法依規懲處利用數據開展壟斷、不正當競爭等行為，維護各方主體權益和市場公平競爭秩序。在國家數據安全工作協調機制統籌協調下，加強重點行業領域數據安全風險監測，維護國家安全和經濟社會穩定。