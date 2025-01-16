疑辦國際足賽失敗　製假電郵謊稱啟德體育園拒批場地　男子被捕

本月9日，一名男子向傳媒發布新聞稿，聲稱曾經向啟德體育園申請場地，計劃於今年7月舉辦國際足球賽事，當中會邀請西甲勁旅巴塞隆拿上場踢表演賽，惟相關申請已被啟德體育園拒絕。該名男子表示，收到園方發出的致歉電郵，通知他因為技術問題，未能以電郵傳送場地申請表格，而他亦在同一份新聞稿公開該封電郵的內容。

至上周六(11日)，涉事男子向執法部門報案，聲稱有記者訪問他關於申辦國際足球賽事的事宜，其後以電郵向其進行勒索，要求他支付1,000萬港元，否則便會報道其公司的負面新聞，以及傷害他和其家人。

執法部門經深入調查後，發現該名男子聲稱由啟德體育園發出的上述電郵，以及他向警員提供的勒索電郵資料，均是由他自行偽造；而該名男子與其他本地相關機構提議舉辦國際足球賽事期間，亦涉嫌使用虛假文書，以博取信任和支持。

執法部門不排除有人一廂情願，以為自己有能力促成國際賽事，但由於經驗不足及安排失當，最終事與願違，於是選擇推卸責任，誤導傳媒，並利用偽造電郵來假稱啟德體育園拒絕申請，藉此轉移公眾目光。同時，有人因為不滿意傳媒對他的報道，因而以報假案的方式向對方施壓。

警員搜集足夠證據後，今日(16日)早上以涉嫌「虛報有人犯案」及「行使虛假文書」拘捕涉案男子，期間亦檢獲2部手機、1部手提電腦等證物。被捕人士現正被扣留調查，警員不排除他有其他動機或有同黨協助，將遁多方面繼續調查。